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Женщина рассказала о пострадавшей в результате обстрела ВСУ девочке

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Бабушка девочки, пострадавшей в результате обстрела Донецка украинскими военными, рассказала о случившемся. По ее словам, ребенок в настоящее время проходит обследование в больнице. Из-за попадания снаряда в дом девочку придавило балкой.

Само строение оказалось полностью разрушено.

Женщина показала и осколки снаряда. Она отметила, что во время ее работы в школе в 2014 году украинские военные такими же снарядами обстреливали учебное заведение.

Ранее, 5 апреля, в Донецкой Народной Республике рассказали, что ВС Украины выпустили 10 снарядов из РЗСО «Град» по Донецку, пострадал ребенок. Всего за сутки в ДНР пострадали 28 человек.

В беседе с корреспондентом «Известий проживающий в районе обстрела школьник рассказал о произошедшем. По его словам, оказался разрушен соседский дом.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили Россию о помощи. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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