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В отношении Моргенштерна возбудили новое дело о пропаганде наркотиков

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Сотрудники Министерства внутренних дел в Набережных Челнах во вторник, 5 апреля, возбудили новое административное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна. Его обвиняют в пропаганде наркотических веществ в видеоклипах, сообщил источник в правоохранительных органах.

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«Сотрудники полиции в Набережных Челнах по результатам повторной проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ)», — сообщил источник ТАСС.

Для доказательства совершения преступления к делу были привлечены свидетели, а также специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета. Последние провели тщательную комплексную лингво-ботаническую экспертизу, которая показала, что на груди рэп-исполнителя изображено растение, чьи листья похожи на коноплю.

«Дело передано судье, но пока оно не назначено к рассмотрению», — подтвердила данные пресс-секретарь суда Набережных Челнов Алсу Сулейманова.

В начале февраля полицейские в Набережных Челнах возбудили административное дело в отношении рэпера о пропаганде наркотиков в клипах музыканта, опубликованных в интернете.

Моргенштерн не признал своей вины и с «улыбкой» отреагировал на происходящее.

19 ноября 2021 года Следственный комитет (СК) России начал проверку роликов Моргенштерна. Ведомство считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Отмечалось, что под анализ попали контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

23 ноября председатель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. По его словам, музыкант вовлекает в эту сферу общения огромное количество представителей молодежи.

7 июля Мосгорсуд признал законным решение Зюзинского районного суда, назначившего Моргенштерну административный штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических средств в видеоклипах.

3 июня суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ в текстах его песен. Лингвистическая экспертиза показала, что в клипах Моргенштерна содержатся слова и выражения, обозначающие способы изготовления и употребления наркотиков. Кроме того, в роликах музыканта, по мнению экспертов, создан образ кумира-наркомана как социально успешного человека.

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