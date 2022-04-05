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Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД приостановили

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Движение поездов в сторону области приостановлено на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) из-за повреждения контактной сети. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила во вторник, 5 апреля.

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«На МЦД-2 и Курском направлении приостановлено движение в сторону области из-за повреждения контактного провода на перегоне Курский вокзал — Люблино», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время проводятся восстановительные работы. В МЖД попросили пассажиров следить за изменениями в расписании и объявлениями на остановочных пунктах. В компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства, пишет РИАМО.

Ранее, 16 марта, пресс-служба губернатора Подмосковья сообщила, что поездки по Москве и Московской области теперь можно оплачивать транспортной картой «Тройка». Также по карте доступен проезд на МЦД и метро.

Кроме того, в карте «Тройка» появились быстрый бесконтактный способ оплаты, а также доступ к системе лояльности при оплате проезда. Так, после каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й может достичь 35%.

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