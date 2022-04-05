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Костин допустил работу банка ВТБ в Крыму

Костин: формат работы ВТБ в Крыму обсуждается
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Подпавший под санкции США и Великобритании банк ВТБ рассматривает различные варианты ведения деятельности на территории Крыма. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил журналистам в Государственной думе глава банка Андрей Костин.

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«Безусловно, Крым — это наша территория, и мы будем работать там, но в какой форме... Это инвестиционная деятельность либо...» — сказал он.

По мнению Костина, в Крыму создана достаточно эффективная система, работает банк РНКБ. ВТБ будет развивать и налаживать связи на полуострова.

«Мне кажется, что сейчас очень важно инвестиции привлечь больше в Крым, прежде всего в индустрию отдыха. Конечно, мы над этим думаем», — добавил он.

Говоря о погашении Россией внешнего долга, Костин отметил, что страна не находится в дефолте. Россия абсолютно платежеспособна и может рассчитаться по этим платежам, подчеркнул глава ВТБ.

В конце марта Костин рассказал, что за месяц, прошедший с момента введения в отношении ВТБ жестких санкций, банку удалось адаптироваться к новым условиям, хотя без некоторых потерь не обошлось. В настоящее время у ВТБ функционируют все системы, web-версия и приложение «ВТБ онлайн». Также действуют вся сеть банкоматов и система офисов.

23 марта ВТБ начал прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях. Предельная сумма ипотеки с господдержкой увеличена с 3 млн до 12 млн рублей для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей для остальных регионов страны. Ставка составит 12%, условия по семейной и дальневосточной ипотекам сохранены без изменений.

2 марта Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT. Под санкции попали банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и «ВЭБ.РФ». Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил о необходимости создать собственную платежную систему для стран БРИКС. Он отметил, что создание подобной системы помогло бы нивелировать новые ограничительные меры.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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