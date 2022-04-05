Массовое ДТП с участием трех машин произошло под Калугой

Массовая авария произошла на Киевском шоссе под Калугой. На 255-м км автодороги М-3 «Украина» в Сухиничском районе столкнулись три автомобиля: Nissan, Renault и Toyota.

В результате столкновения пострадал один человек, пишет газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Калужской области. Причины случившегося выясняются.

2 апреля сообщалось, что в Оренбургской области легковой автомобиль съехал в кювет, погибли три человека, в том числе двое детей. Предположительно, водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, заполненный талыми водами.