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Массовое ДТП с участием трех машин произошло под Калугой

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Массовая авария произошла на Киевском шоссе под Калугой. На 255-м км автодороги М-3 «Украина» в Сухиничском районе столкнулись три автомобиля: Nissan, Renault и Toyota.

В результате столкновения пострадал один человек, пишет газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Калужской области. Причины случившегося выясняются.

2 апреля сообщалось, что в Оренбургской области легковой автомобиль съехал в кювет, погибли три человека, в том числе двое детей. Предположительно, водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, заполненный талыми водами.

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