Во время обстрела ВСУ в Донецке придавило балкой 12-летнюю девочку

Во время обстрела ВСУ в Донецке придавило балкой 12-летнюю девочку

2022-04-05 12:12:02

2022-04-05 12:12:02

2022-04-05 12:12:02

2022-04-05 12:12:02

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