Врач назвал необходимые анализы в стрессовых ситуациях

Стресс может вызвать в организме ряд серьезных нарушений, которые необходимо заметить вовремя. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер рассказала «Известиям», какие показатели работы организма стоит проверить с использованием методов лабораторной диагностики.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо обратить внимание на уровень гормонов, витаминов и микроэлементов.

Гормон стресса — кортизол, вопреки стереотипам, полезен в стрессовых ситуациях — он помогает стимулировать работу сердца, улучшать работу головного мозга и поддерживать нервную систему.

«Если концентрация гормона кортизола превышает допустимые значения, то уменьшается выработка гормонов сна, могут страдать сердце, почки, печень и надпочечники, сужаться сосуды и повышаться кровеносное давление. Еще одно возможное проявление избытка кортизола — чувство тревоги и одиночества», — уточнила Гизингер.

Также важен серотонин — гормон счастья. Он формирует эмоциональные реакции, контролирует артериальное давление, влияет на работу репродуктивных органов, участвует в регуляции эндокринной функции, памяти и сна. На выработку серотонина влияет витамин D, поэтому его уровень также рекомендуется проверить.

Магний полезен для регуляции нервно-мышечной активности сердца, участвует в энергетическом превращении углеводов и необходим для метаболизма кальция и витамина С.

Помимо этого, огромную роль играют щитовидная железа и гормоны, которые она вырабатывает. Орган управляет обменом веществ и энергии в каждой клетке организма. Щитовидная железа может влиять на сон, состояние кожи и волос, умственные способности, аппетит, физическую активность, вес, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

«Избыток гормонов щитовидной железы может проявляться нервным возбуждением, снижением концентрации внимания, бессонницей и резкими перепадами настроения. Недостаток, в свою очередь, способен привести к снижению работоспособности, апатии и сонливости», — рассказала Гизингер.

В комплексную проверку организма стоит также включить количество холестерина и изучить индекс атерогенности — соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина. Напрямую этот показатель не связан с проявлениями стресса, но в сочетании с повышенными показателями индекса атерогенности высокий уровень холестерина может быть опасен для организма.

«Если ткани и органы уже переполнены холестерином, то доставляемый из печени холестерин задерживается в кровотоке. В результате он может проникнуть в стенки сосудов, образовать бляшки и ухудшить кровоток. Вспомним, что высокий уровень кортизола тоже способен сужать сосуды. Получаем вдвойне опасное сочетание», — предупредила специалист.

Однако перед сдачей любых анализов стоит для начала проконсультироваться с лечащим врачом.

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