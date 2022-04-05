Вильфанд заявил об окончании морозов в Москве

Жители Москвы во второй половине апреля смогут снять плащи и куртки, морозов уже не прогнозируется. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил во вторник, 5 апреля.

«Весна неуклонно идет, температура будет повышаться. <…> По расчетам, показатели плюс 13–15 градусов, которые позволят людям сбросить куртки и плащи, прогнозируются в Москве во второй половине месяца», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Также метеоролог добавил, что сильных снегопадов в столице этой весной больше не ожидается.

Ранее сообщалось, что во вторник в столице ожидается облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, пишет РИАМО. Днем температура воздуха в столице составит 5–7 градусов тепла, ночью похолодает до 1 градуса.

4 апреля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что неделя с 4 по 10 апреля в столичном регионе будет теплой, но малосолнечной.

Метеоролог добавил, что 5 и 6 апреля дневная температура будет держаться в интервале от 1 до 6 градусов тепла. В эти дни пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.