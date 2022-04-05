В МИЦ «Известия» расскажут о способах борьбы с аллергией

7 апреля в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Весеннее обострение: как пережить сезон аллергии?»

Чем будет характерен сезон аллергии в 2022 году? В чем причина роста заболеваемости аллергией в последние годы? Как снизить попадание аллергенов в организм и пережить сезон? Какие существуют современные методы профилактики сезонной аллергии?

Участники:

Наталья Ильина, заместитель директора по клинической работе – главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России;

Юрий Смолкин, научный руководитель Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать Ф.И.О., серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.