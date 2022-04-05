Беспилотники используют для контроля половодья в Рязанской области

В Рязанской области остается напряженной паводковая ситуация. Специалисты регионального МЧС контролируют обстановку при помощи современных технологий.

В спасательном ведомстве сообщили, что используют для мониторинга не только данные оперативных групп, которые находятся в районах подтоплений, но и беспилотные аппараты. Их, в частности, запускают над водоемами и окрестностями. Это дает возможность с высоты птичьего полета оценить, как участки уже скрыты талой водой.

Как пишет 62INFO.ru, еще одним новшеством этого года стала интерактивная карта подтопляемых территорий. Ее разработало МЧС совместно с Центром управления регионом.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске талые воды затопили приют для бродячих животных. Собаки ютятся на крышах будок. Зоозащитники обратились за помощью к местным жителям. Местная администрация также пообещала помочь в спасении животных.