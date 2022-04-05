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Специалисты не установили массовой гибели рыбы в реке под Липецком

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Специалисты опровергли факт массовой гибели рыбы в реке Дон в Данковском районе Липецкой области. Однако наличие погибшей рыбы все же зафиксировано на участке реки от деревни Красная Заря до села Требунки.

Сейчас проводятся исследования проб воды по 31 показателю, сообщили Lipetskmedia в региональном управлении экологии. Воду проверяют в том числе на хлориды, никель, железо, ртуть, нефтепродукты, цинк, медь и свинец.

В ведомстве при этом отметили, что, согласно данным государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на этом участке реки нет предприятий, которые бы сбрасывали сточные воды в окружающую среду.

GOROD48, в свою очередь пишет, что в соцсетях появился ролик о несанкционированном сбросе сточных вод в селе Епифань Тульской области. Оно находится выше по течению от места гибели рыбы.

Информацию передали в администрацию Тульской области и региональное управление Росприроднадзора. Результаты исследования передадут в Росприроднадзор, Азово-Черноморское межрегиональное федеральное агентство по рыболовству, так как река Дон является водным объектом федерального значения, который подведомственен федеральным органам власти.

Первый сигнал о возможном заморе рыбы поступил 31 марта. Местные жители рассказывали, что на границе с Тульской областью вода в реке была неестественного цвета с флуоресцентным оттенком. Крупные рыбины, в основном лещи, плавали у поверхности реки, не пытаясь уйти на глубину. Ловить их можно было руками, что говорило об отравлении.

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