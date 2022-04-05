Приставы принудительно взыщут с Meta оборотный штраф в 2 млрд рублей

Приставы принудительно взыщут с Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) оборотный штраф около 2 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент. Это следует из материалов банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Указывается, что 24 марта на основании решения Таганского суда Москвы в отношении компании возбуждено исполнительное производство о взыскании 1 990 985 000 рублей.

Таганский суд Москвы 15 февраля этого года признал законным назначение компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram, штрафа в размере около 2 млрд рублей. Решение принято также за отказ компании удалять запрещенную информацию. Зампред Совета по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова в беседе с «Известиями» отметила, что введение оборотных штрафов в отношении зарубежных IT-гигантов стало вынужденной мерой со стороны России.

В первый день апреля сообщалось, что в отношении компании Meta зарегистрирован новый протокол об административном правонарушении из-за неудаления запрещенной в России информации. Речь идет о неудалении в соцсетях информации, связанной с оскорблением российской власти, а также государственной символики.

Ранее Тверской суд Москвы 21 марта принял решение о немедленном запрете деятельности Meta в России в связи с экстремистской деятельностью. Эта мера последовала после того, как стало известно, что компания разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Компания заверила позднее, что разрешила данную меру только на Украине.

При этом уточнялось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных. Кроме того, ограничения не коснулись мессенджера WhatsApp, так как он не выполняет функцию по публичному распространению информации.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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