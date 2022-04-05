Росгвардия обнаружила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине

На Украине сотрудники Росгвардии в ходе спецоперации обнаружили в одном из домов несколько тысяч боеприпасов различного калибра, которые принадлежали боевикам территориальной обороны. Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба ведомства. Населенный пункт не называется.

Вместе с патронами и гранатами спецназовцы выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. «Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого арткорректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей», — отметили в пресс-службе.

Также росгвардейцы уничтожили скрытно передвигавшуюся диверсионно-разведывательную группу противника из четырех человек, которые были замечены на окраине леса.

В понедельник, 4 апреля, ведомство сообщало о том, что спецназовцы уничтожили диверсионную группу и цех по производству боеприпасов в Киевской области. По информации Росгвардии, в ликвидации противников спецназовцам помогли местные жители села в регионе.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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