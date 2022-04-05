В Калмыкии пресекли попытку создания в СИЗО ячейки экстремистов

Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и ФСИН пресекли попытку создания в СИЗО Элисты ячейки экстремистской организации. Об этом 5 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, инициатором был 35-летний мужчина. Он действовал с января по февраль 2022 года.

«Движение, которое пропагандировал злоумышленник, запрещено решением Верховного суда Российской Федерации», — цитирует Волк портал «МВД Медиа».

Ранее фигурант был осуждён по статье 314 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время следственными органами возбуждено в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, заключила она.

30 марта ФСБ сообщила, что в 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.», созданной под контролем киевских спецслужб. Операция проходила совместно с МВД и Следственным комитетом.

Группировка была создана для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России.

В начале марта в Рязанской области был задержан сторонник «М.К.У.», занимавшийся вербовкой российской молодежи. По данным ФСБ, у него изъяли средства связи, содержащие значительное количество пропагандистских материалов неонацистского толка.

До этого, 11 января, в Тверской области сторонника украинской неонацистской группировки «М.К.У.» задержали за подготовку терактов. Отмечалось, что у него были изъяты инструкции по изготовлению бомб.