Приют для бездомных животных затопило в Нижнекамске

В Нижнекамске в Татарстане затоплен приют для бездомных животных «Добрые руки». Активисты сообщили в своем Telegram-канале, что здание затопило талой водой.

Сотрудники обратились к неравнодушным местным жителям с просьбой принести поддоны. Ситуацию они назвали критической. Питомцы размещены на крышах будок. Всего в приюте около 100 собак, их содержат на пожертвования.

Как пишет Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Нижнекамского района, сотрудники исполнительного комитета города выезжали на место, чтобы решить, как помочь учреждению.

По словам пресс-секретаря районной администрации Яны Еньковой, которые, в свою очередь, приводит ИА «Татар-информ», сложность состоит в том, чтобы увести талые воды так, чтобы они не попали обратно. Она выразила уверенность, что приюту и его питомцам обязательно помогут.

Ранее первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин сообщал, что при неблагоприятном развитии весеннего паводка подтопление грозит более чем 200 населенным пунктам в Татарстане. На противопаводковые мероприятия республика направит свыше 726 млн рублей. Муниципалитетам предложено перейти в режим повышенной готовности, а в случае подтоплений — ввести режим чрезвычайной ситуации.