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«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии «Реден»

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«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище (ПХГ) Германии «Реден». Об этом сообщила 4 апреля газета EADaily со ссылкой на данные оператора Astora.

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По данным оператора, все работы по закачке и отбору газа в «Редене» остановились утром 1 апреля. До этого хранилище находилось в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему Германии.

По состоянию на 4 апреля запасы активного газа составляли всего 21 млн куб. м в сутки, учитывая, что запасы крупнейшего ПХГ страны могут достигать 3,9 млрд куб. м

В двух других хранилищах, которыми управляет Astora, работы продолжаются.

«По крайней мере утром (в понедельник, 4 апреля. — Ред.) в австрийском «Хайдахе» и немецком «Йемгуме» шли закачка и отбор газа», — отмечает издание, добавляя, что запасы этих газохранилищ также находятся на минимуме.

Подземным хранилищем газа «Реден» через оператора Astora управляет компания Gazprom Germania. До 1 апреля она принадлежала «Газпрому», но в последний день марта тот прекратил участие в немецкой компании. По словам министра экономики Роберта Хабека сейчас Gazprom Germania передана в управление Федеральному сетевому агентству.

Группа «Газпром» прекратила свое участие в Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых Gazprom Marketing & Trading Ltd, после информации об обысках в этой компании, которые провели немецкие должностные лица по делу о злоупотреблении монопольным положением. Само расследование началось еще до начала операции России по защите Донбасса.

В Брюсселе подтверждали, что «Газпром» исполняет все долгосрочные контракты, но не продает дополнительные объемы на своей бирже, а запасы компании в европейских хранилищах значительно ниже нормы.

Кроме того, 30 марта издание Handelsblatt сообщило о том, что минэкономики Германии обсуждает национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти», опасаясь за безопасность поставок газа в Германии.

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