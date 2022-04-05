Первых вышедших после спячки медведей заметили в Томской области

В Томской области отмечены первые выходы медведей после зимней спячки. В районе села Чернильщиково Томского района жители заметили медведицу с медвежатами.

Замглавы комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатолий Истомин предположил в интервью РИА «Томск», что медведей разбудил шум лесозаготовительных работ, которые проводятся в этом районе. Еще один случай выхода медведей зафиксировали в Шегарском районе, у реки Елбагач. Там также ведется заготовка леса.

В обоих случаях хищники вели себя не агрессивно. Они могут поменять дислокацию и опять залечь, а могут начать искать пищу. Массового выхода медведей из спячки еще не произошло: в лесу зима, подтоплений нет. По прогнозам, медведи в основной массе проснутся в середине апреля, сказал собеседник агентства.

Весенний сезон охоты на бурого медведя стартовал в Томской области 21 марта и продлится до 10 июня.

Ранее сообщалось, что в различных российских регионах медведи начали выходить из зимней спячки. Об этом, в частности, сообщили сотрудники национального парка «Себежский» и заказника «Ремдовский». 23 марта медведи проснулись в Московском зоопарке.