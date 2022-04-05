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Новый мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города

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Новый мэр Мариуполя Константин Иващенко 5 апреля рассказал журналистам о планах по восстановлению города. По его словам, сейчас разрушено более 60% жилого фонда.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
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«Разрушены подстанции, насосные станции, больницы, детские сады. Все практически приведены в упадок... Первые шаги, которые мы будем предпринимать, это расчистка города от мусора», — сказал он.

Также он указал на важность убрать тела погибших. Иващенко уточнил, что городу готовы оказать гуманитарную помощь ДНР, ЛНР и регионы России.

«Необходимо накормить и напоить людей. Воду люди пили даже из системы отопления. Конечно же, обеспечить лекарствами, стабильную работу медучреждений», — сказал мэр.

В понедельник, 4 апреля, Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь 5 апреля.

Жители Мариуполя рассказали корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину, что город находится на грани гуманитарной катастрофы. У людей заканчиваются еда и вода.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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