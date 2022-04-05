Сразу три автомобиля провалились под лед в Алтайском крае

В Алтайском крае с установлением теплой погоды участились случаи провалов под лед. Так, за последние дни зафиксировано сразу три подобных инцидента.

В краевом МЧС altapress.ru рассказали, что в Каменском районе на мелководье провалился легковой автомобиль с двумя рыбаками. Им помогли выбраться на берег местные жители.

В Павловском районе в воде оказались два УАЗа. На них домой возвращались рыбаки. Людям удалось самостоятельно выбраться из машин и перейти реку.

В спасательном ведомстве отметили, что во всех случаях автомобили не ушли под воду полностью, обошлось без пострадавших. Однако при других обстоятельствах выезд автомобилей на лед может стать причиной их гибели.

Агентство напоминает, что в начале года на озере Светлом в Лебедином заказнике туристы провалились под лед. Это произошло из-за того, что часть группы не захотела ждать очереди и пошла в обход, по тонкому льду.