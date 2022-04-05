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Пушилин сообщил о ранении 28 мирных жителей за сутки в результате ударов ВСУ

Глава ДНР Пушилин: за сутки из-за обстрелов ВСУ были ранены 28 мирных жителей
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При обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки ранения получили 28 жителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 апреля сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«За сутки ранеными являются 28 гражданских лиц», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время операция развивается в направлении Марьинки.

В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города от боевиков националистических группировок, уточнил Пушилин.

5 апреля в распоряжении «Известий» оказалась видеозапись с последствиями обстрела Донецка ВСУ с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». На кадрах запечатлен момент обхода жилого дома по улице Муравьева после обстрела, здание серьезно повреждено.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что по Ленинскому району Донецка силы ВСУ выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град» (белорусской модификации БМ-21 на базе грузового автомобиля МАЗ-6317-05). Обстрел зафиксировали после 3:00, пострадал ребенок.

30 марта Пушилин заявил, что силы республики освободили более половины территории от украинских войск. По его словам, операция по освобождению ДНР ускоряется, однако говорить о сроках ее завершения еще рано.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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