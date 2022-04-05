Появились кадры последствий обстрела Донецка украинскими военными

В распоряжении «Известий» 5 апреля появились кадры последствий ночного обстрела Донецка украинскими силами. На видео запечатлены разрушенные дома в результате очередного удара.

Ранее во вторник в Донецкой Народной Республике рассказали, что ВС Украины выпустили 10 снарядов из РЗСО «Град» по Донецку, пострадал ребенок.

В беседе с корреспондентом «Известий проживающий в районе обстрела школьник рассказал о произошедшем. По его словам, оказался разрушен соседский дом. Внучку местного жителя придавило стеной, девочку госпитализировали.

Всего за сутки, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, в результате украинских обстрелов пострадали 28 мирных жителей.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили Россию о помощи. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса.

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