Новосибирск готовится к природным пожарам

В Новосибирске природные пожары начнутся после 10 апреля. Об этом сообщил начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

По его словам, возникновению локальных возгораний будут способствовать дневные плюсовые температуры. В апреле может произойти до 30% всех природных пожаров в пожароопасном сезоне 2022 года.

В ведомстве считают, что возгорания будут возникать из-за нарушений правил пожарной безопасности, несанкционированного сжигания сухой травы и мусора на приусадебных участках и дачах.

Ранее синоптики прогнозировали засушливое лето в России. На север Западной Сибири оно придет уже в июне, пишет VN.ru.

4 апреля в Великолукском районе и Пскове были замечены первые палы травы. Сухая растительность горела на площади 2,02 га. Снег сошел и обнажил высохшую прошлогоднюю траву. Это значит, что пришло время природных пожаров.