Ростуризм назвал сроки восстановления полетных программ в Турцию

Полетные программы в Турцию из России могут быть восстановлены в течение апреля или начале мая. Об этом 5 апреля сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам телефонного разговора с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

По ее словам, телефонный разговор с турецким коллегой она провела накануне.

«Обсудили с коллегой текущую ситуацию», — отметила она в своем Telegram-канале.

По словам Догузовой, стороны работают над созданием условий для проведения предстоящего туристического сезона и над возобновлением полетных программ. Она выразила надежду, что полеты по самым востребованным летним направлениям будут восстановлены весной.

Как сообщалось накануне, самое популярное направление на майские праздники среди российских курортов — морское побережье Сочи: туда отправится 67% туристов Level.Travel. Средний чек составит 49 417 рублей.

Среди заграничных направлений наиболее доступной страной для россиян является Турция с долей поисковых запросов 22,8%.

С 9 апреля Россия возобновит авиасообщение с 52 странами, отменяя введенные ранее ограничения по COVID-19. Речь идет о 52 государствах, включая Аргентину, Индию, Китай и ЮАР.

В марте Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.