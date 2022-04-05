Инфляция в Южной Корее превысила 4%

Инфляция в Южной Корее впервые за 10 лет превысила 4%. Рост показателя вызван ценами на энергоресурсы. В марте нефтепродукты в Южной Корее подорожали на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее Сеул присоединился к санкциям против РФ в финансовом секторе. Южнокорейский ЦБ не ожидает резкого снижения инфляции.

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