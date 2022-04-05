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Российский посол вызван в МИД Франции

Российский посол вызван в МИД Франции, ему объявили о высылке дипломатов
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Посол России был вызван в МИД Франции, сообщает телеканал BFM. По данным журналистов, ему объявили о высылке российских дипломатов.

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В понедельник, 4 апреля, МИД Франции сообщил о решении выслать из страны ряд дипломатов РФ. В министерстве отмечали, что действия сотрудников российской дипмиссии, по версии Парижа, противоречат интересам безопасности. Французский телеканал BFM уточнял, речь идет примерно о 30 дипломатах.

В тот же день, по информации журнала Focus, Германия объявила 40 сотрудников посольства России персонами нон грата. Федеральное правительство заявило, что намерено их выслать. Кроме того, дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну получило посольство РФ в Литве.

8 марта МИД Болгарии объявил также 10 российских дипломатов персонами нон грата. По словам послаРоссии в республике Элеоноры Митрофановой, формулировка причины высылки уже ставшая обыденной — «деятельность, несовместимая с их статусом». Российские дипломаты уехали на родину.

Комментируя информацию о высылке российских дипломатических работников, в МИД РФ подчеркнули, что страны получат достойный ответ. 29 марта Россия заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Так, остановлена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

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