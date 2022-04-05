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Cumhuriyet: Россия начала спецоперацию на Украине для прорыва осады, устроенной США

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Россия начала спецоперацию на Украине для прорыва осады, устроенной США. Такую точку зрения в понедельник, 4 апреля, высказало турецкое издание Cumhuriyet.

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Автор публикации Мехмет Али Гюльлер пишет, что украинский вопрос следует интерпретировать как «операцию по расколу» попытки США осадить Россию через НАТО.

«Чтобы установить связь между этими двумя событиями и Украиной, я должен напомнить, по каким линиям США пытаются окружить Россию с запада и юга: линия осады, начинающаяся из Прибалтики, идет через Восточную Европу в Западное Причерноморье, а оттуда протягивается вдоль Черного моря через Грузию на Кавказ», — отмечает журналист.

Он также делает предположение, что при определенных условиях США могут осадить Россию из Казахстана, а также других стран Центральной Азии.

В Cumhuriyet напомнили, что подобную стратегию Соединенные Штаты применяют в отношении Китая. Она заключается в том, чтобы окружить КНР широкой дугой, спускающейся в Центральную Азию, Пакистан, Индию и Индийский океан и протягивающейся до Японии.

Кроме того, в издании нашли связь этой стратегии с волнениями в Казахстане в январе 2022 года, когда, как отмечается в статье, была совершена попытка переворота при содействии Вашингтона. В Пакистане также была попытка объявить вотум недоверия власти Имрана Хана после угроз США, уточняется в материале.

На фоне этих событий необходимо рассматривать спецоперацию РФ с учетом стратегии НАТО, иначе можно оказаться в ловушке аполитичной «антивоенщины», заключает издание.

Ранее в эскалации кризиса на Украине обвинили НАТО в Китае. Китайская газета Global Time 16 марта написала, что НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили против России. В материале отмечалось, что альянс под контролем США не раз принимал участие в агрессивных кампаниях, в результате которых страдало мирное население. Сам блок, по мнению издания, представляет серьезную угрозу локальной и глобальной безопасности.

В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали, что, несмотря на заявления о якобы оборонительном характере НАТО, архитектура Североатлантического альянса была изначально создана для агрессии. В частности, 31 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что основной причиной кризиса вокруг Украины является политика США и НАТО. Он отметил, что после исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру.

Россия 24 февраля объявила о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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