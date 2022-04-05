Cumhuriyet: Россия начала спецоперацию на Украине для прорыва осады, устроенной США

Россия начала спецоперацию на Украине для прорыва осады, устроенной США. Такую точку зрения в понедельник, 4 апреля, высказало турецкое издание Cumhuriyet.

Автор публикации Мехмет Али Гюльлер пишет, что украинский вопрос следует интерпретировать как «операцию по расколу» попытки США осадить Россию через НАТО.

«Чтобы установить связь между этими двумя событиями и Украиной, я должен напомнить, по каким линиям США пытаются окружить Россию с запада и юга: линия осады, начинающаяся из Прибалтики, идет через Восточную Европу в Западное Причерноморье, а оттуда протягивается вдоль Черного моря через Грузию на Кавказ», — отмечает журналист.

Он также делает предположение, что при определенных условиях США могут осадить Россию из Казахстана, а также других стран Центральной Азии.

В Cumhuriyet напомнили, что подобную стратегию Соединенные Штаты применяют в отношении Китая. Она заключается в том, чтобы окружить КНР широкой дугой, спускающейся в Центральную Азию, Пакистан, Индию и Индийский океан и протягивающейся до Японии.

Кроме того, в издании нашли связь этой стратегии с волнениями в Казахстане в январе 2022 года, когда, как отмечается в статье, была совершена попытка переворота при содействии Вашингтона. В Пакистане также была попытка объявить вотум недоверия власти Имрана Хана после угроз США, уточняется в материале.

На фоне этих событий необходимо рассматривать спецоперацию РФ с учетом стратегии НАТО, иначе можно оказаться в ловушке аполитичной «антивоенщины», заключает издание.

Ранее в эскалации кризиса на Украине обвинили НАТО в Китае. Китайская газета Global Time 16 марта написала, что НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили против России. В материале отмечалось, что альянс под контролем США не раз принимал участие в агрессивных кампаниях, в результате которых страдало мирное население. Сам блок, по мнению издания, представляет серьезную угрозу локальной и глобальной безопасности.

В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали, что, несмотря на заявления о якобы оборонительном характере НАТО, архитектура Североатлантического альянса была изначально создана для агрессии. В частности, 31 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что основной причиной кризиса вокруг Украины является политика США и НАТО. Он отметил, что после исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру.

Россия 24 февраля объявила о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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