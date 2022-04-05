CNN: США в марте тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты для избежания эскалации с РФ

Телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что США в середине марта тайно провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты. При этом американские власти отказались афишировать событие, чтобы «избежать усиления напряженности с Россией».

По данным журналистов, США запустили ракету концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin. Такая ракета не несет боеголовки и осуществляет поражение цели за счет своей кинетической энергии. Запуск проводился с бомбардировщика B-52.



Источник сообщил, что ракета пролетела более 480 км на высоте свыше 19 км.

Также уточняется, что испытания провели в период подготовки президента США Джо Байдена к визиту в Европу.

«США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но молчали на протяжении двух недель, чтобы избежать усиления напряженности с Россией, когда президент Джо Байден собирался поехать в Европу», — объяснил источник телеканала.

Военные эксперты и представители США не раз признавали отставание Вашингтона в сфере гиперзвуковых вооружений от России и Китая. Известные запуски американских прототипов ракет заканчивались провалом. В частности, в декабре прошлого года СМИ сообщали, что вооруженные силы США вновь потерпели неудачу в ходе испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

При этом ранее на тот момент президент США Дональд Трамп обещал, что Вашингтон представит «супер-пупер-ракету», которая будет страшнее российских гиперзвуковых вооружений.

20 ноября заместитель командующего военно-космическими силами генерал-лейтенант Дэвид Томпсон указал на то, что США «должны очень быстро наверстать упущенное» в области гиперзвукового оружия, чтобы соответствовать Пекину и Москве. Он добавил, что Пентагон хоть и заявляет о продвижении разработок гиперзвуковых ракет, но армия не получит их до 2024 года.