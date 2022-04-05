Cumhuriyet: Россия начала спецоперацию на Украине для прорыва осады, устроенной США

Спецоперация России по защите населения Донбасса — это прорыв осады, которую с запада и юга организовали США с помощью НАТО, сообщило в понедельник, 4 апреля, турецкое издание Cumhuriyet.

Авторы материала описывают линию осады, которая тянется от Балтийского региона через Восточную Европу в Западное Причерноморье, а оттуда — вдоль Черного моря через Грузию на Кавказ. Похожую стратегию окружения дугой применяют США и по отношению к КНР. Cоединенные Штаты окружают Китай широкой дугой, которая спускается в Центральную Азию, Пакистан, Индию и Индийский океан, протягивающейся до Японии, уточняет «Газета.Ru».

В материале отметили, что в начале этого года в Казахстане была совершена попытка переворота при содействии Вашингтона, который на фоне забастовок исказил направленность проходивших в стране акций. В Пакистане также была попытка объявить вотум недоверия власти Имрана Хана после отказа занять антироссийскую позицию.

Ранее, 2 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на заявления о якобы оборонительном характере НАТО, архитектура Североатлантического альянса была изначально создана для агрессии.

Ранее, 31 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что основной причиной кризиса вокруг Украины является политика США и НАТО. Он отметил, что после исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру.

16 марта китайская газета Global Time заявила, что конфликт на территории Украины был во многом спровоцирован действиями Североатлантического альянса из-за расширения на восток. В материале отмечалось, что НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с ним против России.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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