Постпред при ООН Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в Буче

Доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буча представил в ходе пресс-конференции в понедельник, 4 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук (мэр города Буча. — Ред.) представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии», — обратил внимание дипломат.

На видео, продемонстрированном журналистам, Федорук выглядит довольным и улыбается. По словам российского дипломата, трудно представить, что так можно себя вести «на фоне бойни на улицах».

Российский постпред также показал фотографию украинского боксера Жана Беленюка, который приехал в Бучу после вхождения в город украинских силовиков. На ней спортсмен запечатлен улыбающимся, о каких-либо зверствах Беленюк не рассказал.

Небензя показал еще одно видео, снятое нацгвардией Украины в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля, и оно «наполнено несоответствиями и откровенной ложью».

«Я думаю, что правда о том, что произошло в Буче, откроется очень скоро. То, что произошло в Буче, как раз и является операцией под чужим флагом, проведенной киевским режимом и его западными спонсорами», — приводит слова постпреда «Газета.Ru».

По его словам, РФ намерена как можно скорее представить фактические доказательства, подтверждающие эту позицию в Совбезе ООН.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В тот же день в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».