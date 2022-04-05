Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о заинтересованности в расследовании событий в Буче
Армия
Российские военные уничтожили беспилотники «Байрактар»
Мир
ВСУ обстреляли село Орехово в ЛНР
Мир
CNN сообщил о тайном испытании гиперзвуковой ракеты США
Мир
Конгрессмены США просят Байдена увеличить поставки оружия Украине
Мир
Бибилов допустил проведение в Южной Осетии двух референдумов
Политика
Посольство РФ призвало США прекратить накачивать Киев оружием
Экономика
В США признали трудность для ЕС отказаться от энергопоставок из РФ
Мир
Посольство России назвало слова замгоссекретаря США абсурдными
Мир
Глава МИД Украины обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии
Экономика
Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы
Сюжет:

CNN: США тайно испытали гиперзвуковое оружие, чтобы не допустить эскалации с Россией

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США провели тайное испытание гиперзвуковой ракеты в марте с целью недопущения эскалации в диалоге с Россией, сообщил источник телеканала CNN в Пентагоне во вторник, 5 апреля.

«Кинжальная» атака: Россия впервые применила на Украине гиперзвук
В Иваново-Франковской области удалось уничтожить боевые части для ракетных комплексов «Точка-У»

«США с успехом испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но держали это в секрете в течение двух недель, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией», — сообщил источник в минобороны.

Тестовый запуск осуществлен перед поездкой президента США Байдена в Европу для участия во внеочередном саммите НАТО и во встрече G7, это стало еще одной причиной двухнедельного сокрытия испытаний американской ракеты, уточняет «Газета.Ru».

По данным источника из Пентагона, гиперзвуковая ракета (HAWC) была запущена с бомбардировщика B-52 у западного американского побережья. Снаряд пролетел более 300 миль (более 482 км) на высоте 65 тыс. футов (более 19,8 км). Но даже на нижнем пределе гиперзвуковой дальности полет в 300 миль (более 482 км) занимает менее пяти минут.

Испытание было проведено через несколько дней после того, как Россия заявила, что использовала свою гиперзвуковую ракету в операции на Украине и в Донбассе, когда выводила из строя склад боеприпасов на западе страны.

Тогда применение гиперзвукового комплекса «Кинжал» российскими военными на Украине объяснил военный историк Дмитрий Болтенков. По его словам, для российского оружия это было проверкой. В Ивано-Франковске российская гиперзвуковая ракета ударила по складу боеприпасов, который находился в бывшем хранилище ядерного оружия. Это не просто бункер, а сложнейшее инженерное сооружение, находившееся глубоко в горе. Поэтому опыт боевого применения по такой цели «Кинжала» бесценен для российских военных.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022