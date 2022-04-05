CNN: США тайно испытали гиперзвуковое оружие, чтобы не допустить эскалации с Россией

США провели тайное испытание гиперзвуковой ракеты в марте с целью недопущения эскалации в диалоге с Россией, сообщил источник телеканала CNN в Пентагоне во вторник, 5 апреля.

«США с успехом испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но держали это в секрете в течение двух недель, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией», — сообщил источник в минобороны.

Тестовый запуск осуществлен перед поездкой президента США Байдена в Европу для участия во внеочередном саммите НАТО и во встрече G7, это стало еще одной причиной двухнедельного сокрытия испытаний американской ракеты, уточняет «Газета.Ru».

По данным источника из Пентагона, гиперзвуковая ракета (HAWC) была запущена с бомбардировщика B-52 у западного американского побережья. Снаряд пролетел более 300 миль (более 482 км) на высоте 65 тыс. футов (более 19,8 км). Но даже на нижнем пределе гиперзвуковой дальности полет в 300 миль (более 482 км) занимает менее пяти минут.

Испытание было проведено через несколько дней после того, как Россия заявила, что использовала свою гиперзвуковую ракету в операции на Украине и в Донбассе, когда выводила из строя склад боеприпасов на западе страны.

Тогда применение гиперзвукового комплекса «Кинжал» российскими военными на Украине объяснил военный историк Дмитрий Болтенков. По его словам, для российского оружия это было проверкой. В Ивано-Франковске российская гиперзвуковая ракета ударила по складу боеприпасов, который находился в бывшем хранилище ядерного оружия. Это не просто бункер, а сложнейшее инженерное сооружение, находившееся глубоко в горе. Поэтому опыт боевого применения по такой цели «Кинжала» бесценен для российских военных.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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