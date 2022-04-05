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Глава МИД Украины обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии
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Глава МИД Украины обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии

Посол РФ в Будапеште Станиславов: глава МИД Украины Кулеба обсуждал способы повлиять на выборы в Венгрии
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Посол Украины в Венгрии в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсуждали возможность координации действий с оппозицией для влияния на выборы в стране. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил в интервью «РИА Новости» посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

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«Венгерской стороне... известен факт телефонного разговора украинского посла в Будапеште с министром [иностранных дел Украины] Кулебой, в ходе которого обсуждались возможные способы оказания влияния на результаты выборов посредством объединения усилий с венгерской оппозицией», — отметил дипломат.

По его мнению, хотя национальная оппозиция отрицает данный факт, нет причин не верить венгерским властям.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 3 апреля. Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который у власти уже 12 лет, впервые противостояла объединенная коалиция шести проевропейских политсил. В нее вошли левые социалисты, левоцентристские партии «Демократическая коалиция» и «Диалог для Венгрии», либеральная сила «Политика может быть другой» и «Моментум», к которым также примкнул правоконсервативный «Йоббик».

В рамках своей предвыборной кампании венгерский премьер-министр заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине. По его словам, такое развитие событий может обернуться трагическими последствиями для народа Венгрии.

По данным национального избиркома, коалиция Орбана одержала уверенную победу.

После победы премьер причислил президента Украины Владимира Зеленского к противникам венгерской правящей партии «Фидес».

4 апреля президент России Владимир Путин поздравил Орбана с победой на парламентских выборах. В телеграмме российский лидер отметил, что «несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии».

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