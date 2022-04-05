Reuters: минфин США не разрешит РФ выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов

Проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках будет запрещено минфином США, сообщило в понедельник, 4 апреля, агентство Reuters со ссылкой на знакомый с вопросом источник в американском ведомстве.

«Сегодня крайний срок для России, чтобы произвести очередную выплату долга. Начиная с сегодняшнего дня казначейство США не разрешит производить какие-либо выплаты по долгу в долларах со счетов правительства РФ в финансовых учреждениях США», — заявили в пресс-службе минфина.

Источник агентства добавил, что минфин не позволил банку-корреспонденту JPMorgan провести последние выплаты купонов по суверенным облигациям. Они должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. Банк-корреспондент обрабатывает купонные выплаты из России, отправляя их платежному агенту для распределения среди зарубежных держателей облигаций.

По данным агентства, Российская Федерация 16 марта должна была произвести оплату купонов по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму $117,2 миллиона — это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов, уточняет «Газета.Ru».

По словам источника, у России есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа.

29 марта Министерство финансов РФ объявило о досрочном выкупе за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Отмечалось, что выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Также оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Центробанка на эту дату.

Тогда же стало известно, что российское ведомство выплатило купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн. Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году.

18 марта министерство в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям. Средства для выплаты купонного дохода в общей сумме $117,2 млн были получены платежным агентом — лондонским филиалом Citibank.

17 марта правительство России сообщило, что выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на $117,2 млн была проведена в валюте. Таким образом, первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов, который должен был состояться 16 марта, прошел без проблем.

Ряд стран вводят санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Военной операции предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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