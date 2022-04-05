Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о заинтересованности в расследовании событий в Буче
Армия
Российские военные уничтожили беспилотники «Байрактар»
Мир
ВСУ обстреляли село Орехово в ЛНР
Мир
CNN сообщил о тайном испытании гиперзвуковой ракеты США
Мир
Конгрессмены США просят Байдена увеличить поставки оружия Украине
Мир
Бибилов допустил проведение в Южной Осетии двух референдумов
Политика
Посольство РФ призвало США прекратить накачивать Киев оружием
Экономика
В США признали трудность для ЕС отказаться от энергопоставок из РФ
Мир
Посольство России назвало слова замгоссекретаря США абсурдными
Мир
Глава МИД Украины обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии
Экономика
Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы

Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в аварии под Саратовом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ночью 5 апреля в ДТП под Саратовом погибли двое взрослых и пострадали двое детей. Информацию об этом сообщил Центр медицины катастроф Саратовской области.

До первого встречного: как остановить череду смертельных ДТП
Почему погибший на Кутузовском проспекте гонщик мог не регистрировать авто

В 1:30 на трассе Волгоград–Саратов в районе деревни Кокурино 33-летний водитель Volkswagen Polo врезался в отбойник. Мужчина скончался на месте вместе с 37-летней пассажиркой. Мальчики шести и 15 лет, находившиеся в машине, были госпитализированы.

Обстоятельства и подробности случившегося выясняются, сообщил ЦМК Саратовской области изданию «СарИнформ».

4 апреля с эстакады на трассе М-9 в Московской области упал пассажирский автобус. ДТП произошло в Волоколамском районе Подмосковья. По данным источника «Известий», водитель автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство пробило дорожное ограждение и упало с эстакады. В автобусе в этот момент находилось 20 человек, двое из них погибли.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022