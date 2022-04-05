Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в аварии под Саратовом

Ночью 5 апреля в ДТП под Саратовом погибли двое взрослых и пострадали двое детей. Информацию об этом сообщил Центр медицины катастроф Саратовской области.

В 1:30 на трассе Волгоград–Саратов в районе деревни Кокурино 33-летний водитель Volkswagen Polo врезался в отбойник. Мужчина скончался на месте вместе с 37-летней пассажиркой. Мальчики шести и 15 лет, находившиеся в машине, были госпитализированы.

Обстоятельства и подробности случившегося выясняются, сообщил ЦМК Саратовской области изданию «СарИнформ».

4 апреля с эстакады на трассе М-9 в Московской области упал пассажирский автобус. ДТП произошло в Волоколамском районе Подмосковья. По данным источника «Известий», водитель автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство пробило дорожное ограждение и упало с эстакады. В автобусе в этот момент находилось 20 человек, двое из них погибли.