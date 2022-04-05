Школьник на руинах дома в Донецке рассказал об обстреле ВСУ из «Градов»

На месте дома, разрушенного в результате ночного обстрела Донецка украинскими военными из РЗСО «Град» оказался школьник, который рассказал, что происходило в момент попадания снаряда в жилой дом.

«Проснулся сначала, услышал какой-то гул, потом что-то быстренько взорвалось и стекла начали биться, начало сыпаться. Потом сосед стал кричать. Папа вышел, узнал, что у соседа дочку стеной привалило. Ее начали вытаскивать. Приехали МЧС-ники, мы вызывали, скорая не выезжала. Сосед вытащил дочку и отвез в больницу. Ну с дочкой всё нормально, ее отправили на обследование», — рассказал мальчик.

По его словам, чем громили дома, не известно, говорили, что «Град». Также не известно, как много разрушений в городе из-за этого обстрела.

Видеозапись с последствиями обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» во вторник, 5 апреля, появилась в распоряжении «Известий».

Ранее в этот день штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что по Ленинскому району Донецка силы ВСУ выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град» (белорусской модификации БМ-21 на базе грузового автомобиля МАЗ-6317-05). Обстрел зафиксировали после 3:00. В результате обстрела пострадал ребенок.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризации и денацификации Украины.

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