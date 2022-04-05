Турецкое издание назвало причины спецоперации РФ по защите Донбасса

Спецоперация РФ по защите Донбасса — это прорыв российской осады, которую с запада и юга организовали США с помощью НАТО. Такую точку зрения в понедельник, 4 апреля, высказало турецкое издание Cumhuriyet.

В статье речь идет о линии, начинающейся в Балтийском регионе, спускающейся в Западное Причерноморье, затем через Грузию на Кавказ и при определенных обстоятельствах заканчивающейся в Казахстане и центральной Азии. Похожая стратегия — окружения дугой — применяется США и по отношению к КНР.

Кроме того, в издании отметили, что в начале этого года в Казахстане была совершена попытка переворота при содействии Вашингтона, воспользовавшегося забастовками населения и исказившего направленность их акций. В Пакистане была также попытка объявить вотум недоверия власти Имрана Хана после угроз США, уточняется в материале.

На фоне этих событий необходимо рассматривать спецоперацию РФ, учитывая стратегию НАТО, иначе можно оказаться в ловушке аполитичной «антивоенщины», считает издание.

Ранее, 2 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на заявления о якобы оборонительном характере НАТО, архитектура Североатлантического альянса была изначально создана для агрессии.

Ранее, 31 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что основной причиной кризиса вокруг Украины является политика США и НАТО. Он отметил, что после исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру.

16 марта китайская газета Global Time заявила, что конфликт на территории Украины был во многом спровоцирован действиями Североатлантического альянса из-за расширения на восток. В материале отмечалось, что НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с ним против России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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