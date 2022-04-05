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Полянский исключил применение ядерного оружия на Украине

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Вбросы о якобы возможном использовании Россией в ходе спецоперации по защите Донбасса ядерного оружия совершенно безосновательны. Об этом заявил во вторник, 5 апреля, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания комиссии ООН по разоружению, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале организации.

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Такие утверждения направлены на нагнетание антироссийских настроений и не учитывают национальную политику РФ в сфере безопасности и обороны, которая носит чисто оборонительный характер, передает слова дипломата «Газета.Ru».

Россия может использовать ядерное оружие только в случае применения его против нее самой либо в случае агрессии, угрожающей самому существованию российского государства. Эти возможные сценарии никак не связаны с ситуацией, которая разворачивается во время спецоперации, подчеркнул Полянский.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 22 марта заявил, что согласно Концепции национальной безопасности России, страна может применить ядерное оружие только в случае возникновения угрозы собственному существованию. Также 10 марта МИД России заявил, что страны «ядерной пятерки» солидарны в том, что ядерная война невозможна.

Ранее Киев неоднократно пытался пересмотреть свой статус безъядерной державы и аннулировать положения Будапештского меморандума 1994 года, предусматривающего отказ Украины от ядерного орудия. В апреле 2021 года посол Украины в ФРГ Андрей Мельник высказывался о якобы необходимости восстановления своего ядерного статуса, в случае если Украина не будет принята в НАТО.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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