Глава МИД Германии Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата

Российский посол в Германии был вызван в МИД, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников дипмиссии. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявили в посольстве РФ.

«Германской стороной также принято решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений Германии персонами нон грата», — отмечается в опубликованном сообщении.

Сообщается, что это решение было связано с событиями в украинском городе Буча.

В посольстве констатировали, что Германия встала на сторону киевского режима, предъявив однобокие обвинения, и не захотела дождаться независимого расследования.

«Акцентировали, что немотивированное сокращение дипломатического персонала российских загранучреждений в ФРГ сужает пространство для поддержания диалога между нашими странами, ведет к дальнейшей деградации всего комплекса российско-германских отношений», — отмечается в сообщении.

«Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами», — написала ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в Twitter, передает «Газета.Ru».

В этот же день посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

Кроме того, Франция решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Речь идет примерно о 30 российских дипломатах. В МИД РФ, комментируя новости о высылке российских дипломатических работников, указали, что страны получат на свои действия достойный ответ.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи сети. На видео с якобы телами погибших мирных жителей, показанном на украинском телеканале, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

В Минобороны РФ подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Как пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ситуация в Буче — это инсценировка, которую Запад и Украина «разгоняют» по соцсетям. Он подчеркнул, что инсценировка была устроена спустя несколько дней после того, как город покинули российские войска. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что всем украинским фото- и видеоматериалам якобы о преступлениях, совершенных российскими войсками в Буче, верить нельзя.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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