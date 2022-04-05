Компания MVM начала обсуждение с «Газпромом» оплаты газа в рублях

Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с «Газпромом» вопрос касательно перевода расчетов за газ в рубли. Об этом 5 апреля сообщил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов .

Как отметил дипломат, между компанией «Газпром экспорт» и MVM был заключен два долгосрочный контракт. Вопросы о переводе расчетов в рубли в данный момент активно обсуждаются между представителями компаний, заявил Станиславов. При этом официальная позиция венгерских руководителей по поводу изменения валюты для расчетов за газ остается неясной, так как они не давали никаких официальных комментариев на эту тему, подытожил дипломат в интервью «РИА Новости».

31 марта российский президент Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

3 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что решение об оплате газа в рублях было принято, чтобы сберечь доходы от продажи топлива в условиях санкций стран Запада. Он подчеркнул, что данная мера не является попыткой «щелкнуть кому-то по носу», а призвана обезопасить российскую торговлю, чтобы у РФ не отобрали доллары и евро за газ.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.