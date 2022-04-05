Reuters: Минфин США не разрешит РФ выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов

Минфин США введет запрет на проведение платежей в долларах по суверенному долгу РФ в американских банках. Об этом сообщило в понедельник, 4 апреля, агентство Reuters, ссылаясь на источник в американском ведомстве.

По его словам, министерство финансов США не дало разрешение на обработку банком-корреспондентом JPMorgan последних выплат купонов по суверенным облигациям, которые должны были быть совершены с погашением в 2022 и 2042 годах.

«Сегодня крайний срок для России, чтобы произвести очередную выплату долга. Начиная с сегодняшнего дня, казначейство США не разрешит производить какие-либо выплаты по долгу в долларах со счетов правительства РФ в финансовых учреждениях США», — отметили в пресс-службе американского ведомства.

По словам источника, РФ имеет в запасе 30-дневный период для осуществления платежа.

29 марта Министерство финансов РФ объявило о досрочном выкупе за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Отмечалось, что выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Также оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Центробанка на эту дату.

Тогда же стало известно, что российское ведомство выплатило купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн. Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году.

В публикации отмечается, что РФ 16 марта должна была произвести оплату купонов по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму $117,2 миллиона, передает «Газета.Ru». 17 марта правительство России сообщило, что выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на $117,2 млн была проведена в валюте. Таким образом, первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов прошел без проблем.

Ряд стран вводят санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Военной операции предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».