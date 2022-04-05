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Появилось видео последствий обстрела Донецка из «Градов»

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Видеозапись с последствиями обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» во вторник, 5 апреля, появилась в распоряжении «Известий».

На кадрах запечатлен момент обхода жилого дома по улице Муравьева после обстрела, здание серьезно повреждено. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что по Ленинскому району Донецка силы ВСУ выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град» (белорусской модификации БМ-21 на базе грузового автомобиля МАЗ-6317-05). Обстрел зафиксировали после 3:00. В результате обстрела пострадал ребенок.

4 апреля депо в Попасной полностью перешло под контроль сил Луганской Народной Республики (ЛНР). 2 апреля мэр города Рубежное в ЛНР Сергей Хортив рассказал об уничтожении националистами инфраструктуры города, водоканала, подстанции, линии электропередач.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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