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Ребенок пострадал после обстрела ВСУ в Донецке

Тероборона ДНР: ребенок пострадал после ночного обстрела жилых зданий в Донецке
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Ребенок пострадал из-за обстрела жилых зданий украинскими войсками в Ленинском районе Донецка. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) обстреляли мирные дома в Донецке. В результате ночного обстрела Ленинского района города Донецка повреждены жилые дома по улице Муравьева. Ранение получил ребенок. Подробности уточняются», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Как сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВФУ обстреляли Ленинский район в 2:34 мск, выпустив 10 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее, 4 апреля, стало известно, что депо в Попасной полностью перешло под контроль сил Луганской Народной Республики (ЛНР). 2 апреля мэр города Рубежное в ЛНР Сергей Хортив рассказал об уничтожении националистами инфраструктуры города, водоканала, подстанции, линии электропередачи.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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