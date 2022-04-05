Военные ЛНР рассказали об эвакуации людей в Попасной

В Попасной, где идут ожесточенные боестолкновения, всё еще остается много мирных жителей. Корреспондент «Известий» Денис Кулага во вторник, 5 апреля, узнал у бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР), как те спасают гражданское население.

Боец с позывным «Бык» рассказал корреспонденту о том, что в Попасной до сих пор остается много гражданских. При этом они пытаются сами выходить из города по один–два человека. «Бык» сообщает своим сослуживцам о местонахождении этих людей, и военные группами отводят их в безопасные места.

Другой боец с позывным «Депутат» сообщил корреспонденту «Известий», что обстановка в Попасной всё еще оценивается как серьезная. По бойцам ЛНР в городе продолжают работать украинские минометы, танки, артиллерия и снайперы. В настоящий момент бойцы ЛНР укрепились и сдерживают украинские войска.

4 апреля Денис Кулага сообщил о том, что бойцы Луганской народной республики взяли под контроль железнодорожное депо в Попасной. Объект является градообразующим предприятием и одним из главных железнодорожных узлов Донбасса. Кроме того, бойцам ЛНР в указанном депо удалось захватить большое количество трофейной украинской бронетехники. В настоящий момент город Попасная является передним краем обороны в регионе со стороны ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.