Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о заинтересованности в расследовании событий в Буче
Мир
Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ
Политика
Полянский исключил применение ядерного оружия на Украине
Политика
Небензя представил доказательства постановки провокации в Буче
Мир
Конгрессмены США просят Байдена увеличить поставки оружия Украине
Мир
Ребенок пострадал после обстрела ВСУ в Донецке
Мир
Кулеба усомнился в дипломатическом способе разрешения ситуации вокруг Украины
Экономика
Reuters сообщило о намерении США ввести ограничения на выплаты по госдолгу РФ
Мир
Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины гуманитарную ситуацию в стране
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о росте доли «стелс-Омикрона» в РФ до 80%
Сюжет:

Военные ЛНР рассказали об эвакуации людей в Попасной

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Попасной, где идут ожесточенные боестолкновения, всё еще остается много мирных жителей. Корреспондент «Известий» Денис Кулага во вторник, 5 апреля, узнал у бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР), как те спасают гражданское население.

Боец с позывным «Бык» рассказал корреспонденту о том, что в Попасной до сих пор остается много гражданских. При этом они пытаются сами выходить из города по один–два человека. «Бык» сообщает своим сослуживцам о местонахождении этих людей, и военные группами отводят их в безопасные места.

«Как жили, запомните, так и будем жить!»
Специальный корреспондент «Известий» — из левобережных районов осажденного Мариуполя

Другой боец с позывным «Депутат» сообщил корреспонденту «Известий», что обстановка в Попасной всё еще оценивается как серьезная. По бойцам ЛНР в городе продолжают работать украинские минометы, танки, артиллерия и снайперы. В настоящий момент бойцы ЛНР укрепились и сдерживают украинские войска.

4 апреля Денис Кулага сообщил о том, что бойцы Луганской народной республики взяли под контроль железнодорожное депо в Попасной. Объект является градообразующим предприятием и одним из главных железнодорожных узлов Донбасса. Кроме того, бойцам ЛНР в указанном депо удалось захватить большое количество трофейной украинской бронетехники. В настоящий момент город Попасная является передним краем обороны в регионе со стороны ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022