В Биробиджане ликвидировали пожар на складе пиломатериалов

Пожар на деревоперерабатывающем предприятии в Биробиджане ликвидирован. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

«На полную ликвидацию возгорания затратили около девяти часов. Площадь горения составила 6 тыс. кв. м. Тушение осложнялось порывистым ветром», — говорится в сообщении.

Пожар возник в сушильном цеху по улице Карла Маркса. В его тушении были задействованы 30 человек и семь единиц техники.

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее, 1 апреля, в автосервисе на Дмитровском шоссе в Бескудниковском районе на севере Москвы произошел пожар. Вспыхнул одноэтажный, отдельно стоящий металлический ангар. Площадь возгорания составила порядка 375 кв. м.