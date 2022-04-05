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В Биробиджане ликвидировали пожар на складе пиломатериалов

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Пожар на деревоперерабатывающем предприятии в Биробиджане ликвидирован. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

«На полную ликвидацию возгорания затратили около девяти часов. Площадь горения составила 6 тыс. кв. м. Тушение осложнялось порывистым ветром», — говорится в сообщении.

Пожар возник в сушильном цеху по улице Карла Маркса. В его тушении были задействованы 30 человек и семь единиц техники.

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее, 1 апреля, в автосервисе на Дмитровском шоссе в Бескудниковском районе на севере Москвы произошел пожар. Вспыхнул одноэтажный, отдельно стоящий металлический ангар. Площадь возгорания составила порядка 375 кв. м.

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