Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о заинтересованности в расследовании событий в Буче
Мир
Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ
Политика
Полянский исключил применение ядерного оружия на Украине
Политика
Небензя представил доказательства постановки провокации в Буче
Мир
Конгрессмены США просят Байдена увеличить поставки оружия Украине
Мир
Ребенок пострадал после обстрела ВСУ в Донецке
Мир
Кулеба усомнился в дипломатическом способе разрешения ситуации вокруг Украины
Экономика
Reuters сообщило о намерении США ввести ограничения на выплаты по госдолгу РФ
Мир
Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины гуманитарную ситуацию в стране
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о росте доли «стелс-Омикрона» в РФ до 80%
Сюжет:

Кулеба усомнился в дипломатическом способе разрешения ситуации вокруг Украины

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дипломатическое разрешение сложившейся вокруг Украины ситуации маловероятно, заявил BBC во вторник, 5 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины
И почему оценки прогресса консультаций Москвой и Киевом не совпадают

«Будущее будет решаться на передовой, на поле боя, а также в тех кабинетах в Европе и Северной Америке, где будут приниматься решения о санкциях и поставках оружия. Должен признать, что дипломатия в этих условиях не является центральной опорой мирного урегулирования, мирного процесса. Мы должны завоевать мир на поле боя», — заявил он.

Кулеба добавил, что всякий конфликт в истории человечества заканчивался соглашением, при этом важно понимать, «каковы будут основные параметры этого соглашения».

Он выразил сожаление, что ему не всегда удается «заставить своих коллег» из европейских стран и США ввести очередные санкции против РФ или поставить больше оружия Украине.

«Я слышал сотни слов сочувствия и восхищения от партнеров в последние недели. <…> Но я готов променять каждое слово сочувствия и восхищения на танк или самолет или на эмбарго на газ и нефть, которые помогут мне спасти жизни на Украине», — подчеркнул глава украинского МИДа.

Накануне, 4 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с министром иностранных дел Кулебой. Они обсудили безопасность и права человека, а также генсек ООН уведомил украинского министра о целях миссии координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса в Москве и приверженности ООН установлению режима прекращения огня в гуманитарных целях.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022