Кулеба усомнился в дипломатическом способе разрешения ситуации вокруг Украины

Дипломатическое разрешение сложившейся вокруг Украины ситуации маловероятно, заявил BBC во вторник, 5 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Будущее будет решаться на передовой, на поле боя, а также в тех кабинетах в Европе и Северной Америке, где будут приниматься решения о санкциях и поставках оружия. Должен признать, что дипломатия в этих условиях не является центральной опорой мирного урегулирования, мирного процесса. Мы должны завоевать мир на поле боя», — заявил он.

Кулеба добавил, что всякий конфликт в истории человечества заканчивался соглашением, при этом важно понимать, «каковы будут основные параметры этого соглашения».

Он выразил сожаление, что ему не всегда удается «заставить своих коллег» из европейских стран и США ввести очередные санкции против РФ или поставить больше оружия Украине.

«Я слышал сотни слов сочувствия и восхищения от партнеров в последние недели. <…> Но я готов променять каждое слово сочувствия и восхищения на танк или самолет или на эмбарго на газ и нефть, которые помогут мне спасти жизни на Украине», — подчеркнул глава украинского МИДа.

Накануне, 4 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с министром иностранных дел Кулебой. Они обсудили безопасность и права человека, а также генсек ООН уведомил украинского министра о целях миссии координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса в Москве и приверженности ООН установлению режима прекращения огня в гуманитарных целях.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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