Гинцбург рассказал об оптимальном интервале для ревакцинации назальной вакциной

Ревакцинироваться назальной вакциной от коронавируса можно раз в полгода. Об этом во вторник, 5 апреля, ТАСС рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если вы спросите меня, то я скажу, что ревакцинироваться назальной вакциной лучше раз в шесть месяцев. Что касается официальных рекомендаций, то по ним решение принимает группа экспертов», — сообщил Гинцбург.

По его словам, на данный момент оптимальным считается интервал раз в полгода для ревакцинации от ковида, увеличивать срок пока не стоит.

Ранее, 1 апреля, Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19. Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость пациента с интервалом в три недели.

20 марта Гинцбург отметил, что в рамках испытаний назальной вакцины ученые доказали ее эффективность в борьбе со штаммом «Омикрон». 19 марта глава Центра заявил, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода.

15 февраля в Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». 600 добровольцев разделили на две группы. Каждому участнику в первый и 21-й день сделали внутримышечную инъекцию и провели впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея была исследуемая вакцина, а в виде инъекции использовали плацебо, а в другой группе — наоборот.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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