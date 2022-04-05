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Корреспондент «Известий» показал изнутри драмтеатр в Мариуполе после обстрела

Корреспондент «Известий» Польшаков: под завалами драмтеатра в Мариуполе могут быть десятки погибших
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Под завалами драмтеатра в Мариуполе могут находиться десятки погибших жителей. Об этом с места событий во вторник, 5 апреля, рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Отмечается, что большая часть крыши театра упала. Вероятно, под завалами после обстрела может оказаться много людей.

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Как заметил корреспондент, на месте, где была кухня скрывавшихся в театре людей, остались неоткрытые банки с горошком. Все стены обгорели, сцену завалило, здание превратилось в развалины. Единственное, что почти не пострадало, — это пожарный гидрант.

Сообщается, что в подвале театра скрывалось около 100 человек. По словам очевидцев, они выжили, но получили различные травмы.

Ранее, 4 апреля, разрушенный после взрыва украинскими боевиками драмтеатр в Мариуполе засняли с коптера. 28 марта спасшаяся из Мариуполя гражданка США рассказала корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день «сгоняли» народ к зданию драмтеатра.

16 марта в Минобороны РФ сообщили о подрыве заминированного здания драмтеатра боевиками радикальной националистической группировки «Азов». В ведомстве назвали действия националистов кровавой провокацией и подчеркнули, что во взорванном здании могли находиться в заложниках люди.

Как отметили в министерстве, российская авиация не выполняла никаких задач 16 марта в городской черте Мариуполя. Уточняется, что с учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось.

Как рассказала местная жительница, подрыв здания драмтеатра совершили украинские националисты из банды «Азов». По ее словам, они расставляли боевые машины возле бомбоубежищ, куда спрятались мариупольцы в страхе быть застреленными.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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