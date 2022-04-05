CNBS рассказал о новых ограничительных мерах ЕС в отношении России

Евросоюз прорабатывает пакет санкций, который, возможно, коснется лизинга самолетов, а также импорта и экспорта авиакеросина, изделий из стали и предметов роскоши. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил телеканал CNBS со ссылкой на двух чиновников ЕС.

По их информации, пока новые ограничительные меры только разрабатываются и могут измениться.

Как отметил телеканал, в Евросоюзе по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, распространять ли санкции на импорт энергоносителей.

Ожидается, что новые рестрикции будут одобрены ЕС на этой неделе.

Ранее в этот день еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз в настоящий момент не рассматривает возможность газового эмбарго против РФ, однако не исключил его введения в будущем. По его словам, это будет зависеть от развития российской спецоперации по защите Донбасса.

В свою очередь 4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что санкции, которые западные страны в беспрецедентном масштабе вводят против России, больно бьют в первую очередь по мировой экономике.

Россия является крупнейшим экспортером газа в Европу и поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: «Северный поток» (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, «Ямал–Европа» и «Турецкий поток» (через Черное море).

Проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса вызвало недовольство многих западных стран и компаний, которое они выразили наложением антироссийских санкций. В частности, США ввели запрет на весь импорт нефти из РФ. Страны ЕС заговорили о планах оказаться от российских энергоресурсов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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