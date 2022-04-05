Полянский исключил применение ядерного оружия на Украине

Инсинуации о возможности применения Россией в ходе проведения специальной военной операции в Донбассе ядерного оружия не имеют под собой ни малейшей основы. Об этом заявил 5 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания комиссии ООН по разоружению, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале ООН.

Подобного рода высказывания, заметил дипломат, направлены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, которая не знакома с основами национальной политики страны в сфере безопасности и обороны, носящей сугубо оборонительный характер.

Вопреки подобным обвинениям, Россия может задействовать свой ядерный потенциал только в случае применения против нее ядерного оружия или других видов оружия массового поражения либо в случае агрессии против России с применением обычного вооружения, несущего угрозу самому существованию российского государства. Данные критерии никоим образом не могут быть применены для сценария, который разворачивается сейчас во время проведения специальной военной операции, подчеркнул Полянский.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 22 марта заявил, что, согласно Концепции национальной безопасности России, страна может применить ядерное оружие только в случае возникновения угрозы собственному существованию. Также 10 марта МИД России заявил, что страны «ядерной пятерки» солидарны в том, что ядерная война невозможна.

Ранее Киев неоднократно пытался пересмотреть свой статус безъядерной державы и аннулировать положения Будапештского меморандума 1994 года, предусматривающего отказ Украины от ядерного орудия. В апреле 2021 года посол Украины в ФРГ Андрей Мельник высказывался о якобы необходимости восстановления своего ядерного статуса, в случае если Украина не будет принята в НАТО.

19 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума о пересмотре отказа Украины от ядерного оружия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.