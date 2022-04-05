Постпред при ООН Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в Буче

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в понедельник, 4 апреля, в ходе пресс-конференции показал прессе доказательства того, что распространенные Киевом данные о произошедшем в городе Буча носят постановочный характер. Трансляция была опубликована на YouTube-канале ООН.

«В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук (мэр города Буча. — Ред.) представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии», — подчеркнул дипломат.

На показанных кадрах Федорук выглядит счастливым и улыбается.

«Трудно представить, что он так себя ведет на фоне бойни на улицах», — уточнил Небензя.

Кроме того, российский постпред предоставил изображение улыбающегося боксера Жана Беленюка, который оказался в Буче после того, как город заняли украинские военные. Подчеркивается, что Беленюк не упомянул ни о каких зверствах.

Кроме этого, прессе показали видео, снятое нацгвардией Украины в Буче и опубликованное 2 апреля. На нем также не видно погибших. Как подчеркнул постпред, кадры с телами на дорогах появились только 3 апреля, они «наполнены несоответствиями и откровенной ложью».

«Видеозаписи, которые я представил, особенно касающиеся Бучи, не дают никаких оснований сомневаться, что это была постановка», — сказал Небензя, как передает «Газета.Ru».

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В тот же день в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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