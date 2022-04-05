Небензя назвал беспрецедентным случаем отказ Британии по заседанию Совбеза ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает отказ Лондона провести заседание Совбеза ООН по провокации в Буче беспрецедентным случаем. Об этом он заявил в понедельник, 4 апреля, на пресс-конференции, трансляцию которой вел RT.

По его словам, тот факт, что Великобритания не позволила провести встречу по ситуации в Буче, показывает истинное отношение Запада к Украине. Небензя добавил, что этот отказ можно назвать беспрецедентным случаем в практике Совета безопасности, нарушающим положения устава ООН.

«Председателю по Уставу поручено руководить Советом Безопасности. Великобритания не смогла проявить себя лидером. Это позор для британской дипломатии и неоспоримое пятно на ее репутации», — цитирует дипломата «Газета.Ru».

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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