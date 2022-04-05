Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о заинтересованности в расследовании событий в Буче
Мир
Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ
Политика
Полянский исключил применение ядерного оружия на Украине
Политика
Небензя представил доказательства постановки провокации в Буче
Мир
Конгрессмены США просят Байдена увеличить поставки оружия Украине
Мир
Ребенок пострадал после обстрела ВСУ в Донецке
Мир
Кулеба усомнился в дипломатическом способе разрешения ситуации вокруг Украины
Экономика
Reuters сообщило о намерении США ввести ограничения на выплаты по госдолгу РФ
Мир
Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины гуманитарную ситуацию в стране
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о росте доли «стелс-Омикрона» в РФ до 80%
Сюжет:

Небензя назвал беспрецедентным случаем отказ Британии по заседанию Совбеза ООН

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает отказ Лондона провести заседание Совбеза ООН по провокации в Буче беспрецедентным случаем. Об этом он заявил в понедельник, 4 апреля, на пресс-конференции, трансляцию которой вел RT.

Демонизация с ущербом: подробности создания провокации в Буче
Что не так с историей о массовом убийстве мирных граждан под Киевом

По его словам, тот факт, что Великобритания не позволила провести встречу по ситуации в Буче, показывает истинное отношение Запада к Украине. Небензя добавил, что этот отказ можно назвать беспрецедентным случаем в практике Совета безопасности, нарушающим положения устава ООН.

«Председателю по Уставу поручено руководить Советом Безопасности. Великобритания не смогла проявить себя лидером. Это позор для британской дипломатии и неоспоримое пятно на ее репутации», — цитирует дипломата «Газета.Ru».

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022